KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

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KYK burs/ kredi ve yurt başvuru tarihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran günlerinde düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanırken adayların tercih işlemleri de is 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS yerleştirme işlemlerinin ardından adayların gözü "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 burs ve yurt başvuru tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...