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KYK burs ücretlerine zam! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

KYK burs zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika açıklamasıyla belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 KYK burs ve kredi miktarını duyurdu. Açıklamaların ardından KYK bursunun ne kadar olduğu sorgulanıyor. İşte lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek 2023 KYK kredi ve burs ücreti

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  • KYK BURS ZAMMI açıklandı! KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2023 KYK burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine de müjdeleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ve kredi ücretlerine zam yapıldığını belirtti. İşte 2022-2023 dönemi yeni KYK burs miktarı...
  • KYK BURS ZAMMI açıklandı! KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2023 KYK burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

    KYK BURS ZAMMI AÇIKLANDI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Bugünkü son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın, biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı? 45 liracık. Verdikleri buydu. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 lira idi, şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada 2 bin 550 liraya yükseltmiştik. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE, TÜFE oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık."
  • KYK BURS ZAMMI açıklandı! KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2023 KYK burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

    2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınabilmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık.” ifadelerini kullandı.
  • KYK BURS ZAMMI açıklandı! KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2023 KYK burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

    2023 KYK BURSU NE KADAR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakamı da açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    “2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
  • KYK BURS ZAMMI açıklandı! KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2023 KYK burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

    Buna göre işte, yeni ücretler;

    Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,

    Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye

    Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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