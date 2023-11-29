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        Haberler Gündem KYK burs/kredi ödeme tarihleri 2023-2024: KYK burs ödemeleri yattı mı, hangi bankaya yatıyor?

        KYK burs/kredi ödeme tarihleri: KYK burs ödemeleri yattı mı?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) öğrenim kredisi ve burs toplu ödemelerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan bu açıklama, "KYK burs ödemeleri yattı mı, KYK burs ödemesi hangi bankaya yatıyor?" Sorularını beraberinde getirdi. KYK burs ödemeleri bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatmaktadır. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile 2023-2024 KYK/burs kredi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 20:34 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:34
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        KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından gözler, ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. KYK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadelerini kullandı. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Peki, "KYK burs ödemeleri yattı mı, KYK burs ödemesi hangi bankaya yatıyor?" İşte KYK burs ödemlerinin yapılacağı tarih...

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        KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI!

        2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.

        Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.

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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadesine yer verildi.

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        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TCKN son hanesine göre:

        '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

        '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

        '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

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        İL DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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        BANKAMATİK KARTLARI BANKADAN TEMİN EDİLECEK

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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        2024 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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