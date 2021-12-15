KYK burs/krediler ne zaman yatacak? KYK bursu ilk ödeme ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, başvuruları 10 Kasım 23.59'da tamamlanan 2021 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler e-devlet şifresi ya da sonuc.kyk.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilecekler. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KYK BURS/KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz resmi bir bilgi verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl ilk kez burs/kredi ödemeleri 27 Aralık'ta kademeli olarak başlamış ve ekim, kasım ve aralık ayları ödemeleri topluca yatırılmıştı.

Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu yıl da KYK burs ödemelerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS NE KADAR?

2022 için KYK burs ve kredi tutarları henüz açıklanmadı ancak 2021 yılında belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.