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        Haberler Gündem KYK bursları ne zaman ve ayın kaçında yatıyor? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ve kredi ödemesi yattı mı, ne zaman verilecek?

        2023-2024 KYK toplu burs ve kredi ödemesi ne zaman yapılacak?

        KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler bir yandan ödemelerin 3 aylık toplu bir şekilde yapılıp yapılmayacağını öğrenmeye çalışırken bir yandan da KYK burs ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hatırlanacağı gibi, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte KYK burs ödemeleri 2 bin TL'ye çıkartılmıştı. KYK burs ödemeleri de öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. İşte 2023-2024 KYK burs ödeme günlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:18
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        1

        KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu sorunun yanıtına çevrildi. Burs ve kredi başvurusu almaya hak kazanan öğrenciler, 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladı. Bunun ardından "KYK bursları ne zaman yatacak ve toplu mu ödenecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi toplu ödemesi hakkında gelişmeler...

        2

        İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

        4

        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        5
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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