Haberler Gündem KYK bursları ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ve kredi ödemesi yattı mı ve ne zaman ödenecek?

2023-2024 KYK toplu burs ve kredi ödemesi ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler bir yandan ödemelerin 3 aylık toplu bir şekilde yapılıp yapılmayacağını öğrenmeye çalışırken bir yandan da KYK burs ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hatırlanacağı gibi, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte KYK burs ödemeleri 2 bin TL'ye çıkartılmıştı. KYK burs ödemeleri de öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. İşte 2023-2024 KYK burs ödeme günlerine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:51 facebook

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KYK ilk burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu sorunun yanıtına çevrildi. Burs ve kredi başvurusu almaya hak kazanan öğrenciler, 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladı. Bunun ardından "KYK bursları ne zaman yatacak ve toplu mu ödenecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi toplu ödemesi hakkında gelişmeler...

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İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK? 2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.