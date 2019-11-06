KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için son dakika gelişmeler, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KYK'nın resmi internet sitesi olan www.kyk.gov.tr adresine erişimde sorun olması, öğrencileri heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapıldığını açıkladı. Peki KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

KYK'DAN BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Öğrenciler, KYK sonuçlarını öğrenebilmek için gün içerisinde sık sık www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bugün akşam saatlerinde siteye erişimde sorun yaşanması öğrencilerin merakını arttırdı. Sorun ile ilgili KYK'nın resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." denildi.

— KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@GSB_KYK) November 6, 2019

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019

KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim'de sona ermişti. KYK burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİNE ZAMN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle; Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) November 5, 2019

KYK BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK'nın burs ve kredi ödemeleri Aralık ayında ilk kez yapılıyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.