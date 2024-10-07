Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 3 Ekim’de başlayan KYK ek tercih yurt başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler ‘’2024-2025 KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir?’’ sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek, yatay ve dikey geçiş öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. İşte GSB KYK ek tercih yurt başvuru ekranı…