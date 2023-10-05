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        Haberler Gündem KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama 2023 | GSB KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

        KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

        KYK ek tercih yurt başvuru sonucu e-Devlet sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 1 Ekim'de başlayan KYK ek tercih yurt başvuruları 5 Ekim'de sona eriyor. KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linki üzerinden açıklanacak. İşte 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:24
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        1

        KYK ek tercih yurt sonuçları sorgulama ekranı, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de başlayan KYK ek yurt başvuruları 5 Ekim Perşembe günü sona eriyor. Bakanlık'tan gelecek son dakika açıklamasının ardından KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. İşte 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

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        KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de başlayan KYK ek tercih yurt başvuruları, 5 Ekim 2023 Perşembe günü sona erecek.

        3

        KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

        Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

        “İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.”

        4

        KYK EK TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçlar için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı takip edilecek.

        KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        KYK YURT ÜCRETLERİ

        TİP1

        Ücret: 345 lira

        Depozito: 855 lira

        TİP2

        Ücret:405 lira

        Depozito: 1020 lira

        TİP3

        Ücret:405 lira

        Depozito: 1020 lira

        TİP4

        Depozito: 1100 lira

        TİP5

        Ücret:510 lira

        Depozito: 1200 lira

        TİP6

        Ücret: 570 lira

        Depozito: 1365 lira

        Kıbrıs

        Ücret: 750 lira

        Depozito: 1620 lira

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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