3 Ekim’de başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK ek yurt başvuru işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. GSB yurt sonuçları açıklandı duyurusu geldikten sonra öğrenciler hangi yurda yerleştiklerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...