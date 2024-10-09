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        Haberler Bilgi KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları sona erdi. Akabinde ise sonuçlar için geri sayıma geçildi. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, e-Devlet üzerinden GSB yurt başvuru sonucu sorgulama işlemlerine başladılar. Öte yandan gözler konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:38
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        3 Ekim’de başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK ek yurt başvuru işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. GSB yurt sonuçları açıklandı duyurusu geldikten sonra öğrenciler hangi yurda yerleştiklerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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        2024 KYK EK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları, 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

        Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından KYK ek yurt sonuçları için geri sayım başladı.

        Ancak 2024-2025 KYK ek yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih verilmedi. Konuyla ilgili GSB'den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        KYK EK YURT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        KYK ek yurt sonuçları, e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama) üzerinden öğrenebilecekler.

        Adaylar, hangi yurda yerleştiklerini T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilecekler.

        KYK EK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:

        1. TİP 517,50 ₺

        2. TİP 607,50 ₺

        3. TİP 607,50 ₺

        4. TİP 720 ₺

        5. TİP 765 ₺

        6. TİP 855 ₺

        KKTC 1.125 ₺

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