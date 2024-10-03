Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri için araştırmalar yaparken beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK ek yurt başvuru ekranı erişime açıldı. GSB’nin açıklamasına göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları 7 Ekim’e kadar devam edecek. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir? İşte, detaylar…