Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısının ardından KYK kredi borç faizlerinin silindiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak borcu olan binlerce öğrenci; KYK faizleri ne zaman silinir 2022 sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...