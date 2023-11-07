KYK burs sonuçları için gözler GSB'de! 2023-2024 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları için yüz binlerce adayın gözü GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 12 ile 19 Ekim günleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. KYK burs sonuçları T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile internet üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023-2024 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüz binlerce öğrenciye sağlanan burs desteği için başvurular 12-19 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim, ulaşım ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapanların gözü KYK burs/kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 KYK burs sonuç tarihine ilişkin son dakika gelişmeleri...
KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!
2024 yılı kredi burs miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
İşte 2023-2024 yılı burs ve kredi miktarları
Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye
Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye
Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.
2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.
BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.