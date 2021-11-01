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KYK Kasım ayı bursları ve kredileri yattı mı? 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

Kasım ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri oldu. KYK Burs ve kredisi olan öğrencilerin 2021 KYK burs ödemeleri geçtiğimiz ay başlamıştı. 2021 Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak? sorusunu araştırıyor. 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

KYK Kasım ayı bursları ve kredileri yattı mı? 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2021-2022 Akademik Yılı'nı başlatmıştı. 2021 Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelecek açıklama bekleniyor.

2021 KASIM KYK BURSLARI VE KREDİLERİ HESAPLARA YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak, Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında
TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,
TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,
TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,
TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

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