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        Haberler Gündem KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman ve kaç güne açıklanır?

        Gözler GSB'de! 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında KYK yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linki üzerinden kontrol edilebilecek. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:00
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        KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı, 29 Ağustos ile 2 Eylül günleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB tarafından yapılacak son dakika açıklamasının ardından belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda konaklamak isteyenler "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 KYK yurt başvuru sonuçları tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

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        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

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        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

        KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

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        En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

        Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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