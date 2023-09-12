2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
29 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK yurt sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl KYK başvuruları 28 Ağustos itibarıyla sona ererken, sonuçlar 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı. İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Eylül itibarıyla sona eren başvuruların ardından gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KYK yurt sonuç sorgulama ekranı...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.