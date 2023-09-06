KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları ile ilgili artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu başvurularını gerçekleştiren binlerce öğrenci; KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...
KYK yurt başvurularına ilişkin nefesler tutulmuş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 2 Eylül 2023 tarihi itibari ile sona eren başvurularını tamamlayan öğrenciler, artık gözlerini sonuçların açıklanacağı zamana çevirdi. İşte, konuyla ilgili detaylar...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.
Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.