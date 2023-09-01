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        Haberler Gündem KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama: GSB ile 2023 KYK yurt başvuruları sonucu ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama: 2023 KYK yurt başvuruları sonucu ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 2 Eylül'de sona erecek olan başvurular devam ederken gözler şimdiden "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:24
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        1

        Şehir dışında okuyan öğrencileri yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları 29 Ağustos Salı günü itibarıyla başladı. Başvurularını gerçekleştirenlerin gözü "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        2

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        3

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

        KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

        En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

        Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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