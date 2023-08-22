2023-2024 KYK yurt başvuru tarihleri: KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor?
Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS tercih yerleştirme sonuçları 19 Ağustos'ta ÖSYM tarafından erişime sunuldu. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazananlar, "2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, yurt başvurusu nasıl yapılır?" Sorularını mercek altına aldı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2023-2024 KYK yurt başvuru tarihleri...
KYK yurt başvuru tarihleri YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, KYK yurt başvuru tarihi ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, "KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte 2023-2024 KYK yurt başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları geçen sene, 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene için net bir tarih henüz açıklanmadı fakat tahminlere göre ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemleri başlayabilir.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bu seneki KYK burs ve kredi başvurularının, ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.
Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.