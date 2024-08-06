KYK yurt başvuru ücretleri 2024: GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) duyuruları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. YKS tercih sürecinin sona ermesiyle gözler sonuçlara çevrildi. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtları öncesinde, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurtlarının ücretleri araştırılmaya başlandı. Peki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurtlarının fiyatları ne kadar olacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
KYK yurt fiyatları, oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversite tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, GSB KYK yurt başvuruları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, 3, 4, 6 ve 8 kişilik KYK yurt odalarının güncel ücretleri merak ediliyor. İşte KYK yurtlarıyla ilgili fiyat detayları...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.