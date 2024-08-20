KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2024 KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı?

Üniversite kayıt işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Kesin kayıt işlemleri 23 Ağustos Cuma günü sona erecek. Farklı bir ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler 2024-2025 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2024 KYK yurt başvuruları için GSB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?