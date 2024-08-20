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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2024 KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı?

        KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2024 KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı?

        KYK yurt başvuruları 2024-2025 akademik yılı öncesinde gündeme geldi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazanılan okullar ve bölümler öğrenildi. Yaşadıkları şehirden farklı bir ilde üniversite kazanan öğrenciler ''KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurularına çevrildi. Peki 2024-2025 KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı, başvurular nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 09:03 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:11
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        Üniversite kayıt işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Kesin kayıt işlemleri 23 Ağustos Cuma günü sona erecek. Farklı bir ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler 2024-2025 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2024 KYK yurt başvuruları için GSB duyuruları yakından takip ediliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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        2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2024-2025 KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt işlemleri 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. KYK yurt başvurularının üniversitelere kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

        Konu ile ilgili GSB’den resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

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        KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında adaylar e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

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        e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

        KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı.

        Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

        Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

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