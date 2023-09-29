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        Haberler Gündem KYK yurt başvuruları ek tercih tarihleri: 2023-2024 KYK ek yurt yerleştirme başvuruları tercihleri ne zaman, hangi tarihte?

        KYK yurt başvuruları ek tercih tarihi: 2023 KYK ek yurt yerleştirme başvuruları tercihleri ne zaman?

        KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt başvuruları ek yerleştirme ile ilgili son dakika duyurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bekleniyor. Henüz bir yurda yerleşememiş öğrenciler için "KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvuru detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 07:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 07:26
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        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. GSB tarafından 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarıyla açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından sıra KYK ek yurt başvurularına geldi. Peki, KYK yurt başvuruları ek tercih ne zaman? 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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        KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

        Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

        YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

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        KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

        Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

        “İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.”

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        Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçlar için https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı takip edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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