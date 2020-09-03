2020 KYK yurt burs başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusu KYK burs başvurusu yapacak öğrenciler tarafından sıkça sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. Peki, KYK'dan burs başvuru açıklaması geldi mi? İşte haberin detayları...

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar yurt ve burs başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt ve burs başvuruları için henüz tarih verilmedi. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Burs başvuruları ise 2019 yılında 21 Ekim Pazartesi gününe kadar devam etmişti.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.