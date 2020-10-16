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KYK yurt burs başvuruları 2020 ne zaman? Tarih belli mi? KYK burs başvuru başladı mı?

KYK yurt burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK yurt başvuruları için milyonlarca öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyorlar. KYK yurt başvuruları için açıklama gelmişti. İşte KYK yurt ve burs başvurularında son gelişmeler...

KYK yurt burs başvuruları 2020 ne zaman? Tarih belli mi? KYK burs başvuru başladı mı?

KYK yurt başvuruları için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca öğrenci üniversite için hazırlıklarını sürdürürken KYK yurt başvurularını da bekliyorlar. Yurtta mı kalacaklar, evde mi kalacaklar bu sorunun yanıtı çözülmüş olacak. KYK yurt başvuruları için daha önce açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre tarih yaklaşıyor. İşte KYK yurt ve burs başvuruları için merak edilen soruların yanıtı...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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