KYK yurt, burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2023 KYK yurt burs ve kredi bavuruları ne zaman?
Yaz ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci, KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Konu ile ilgili olarak en çok; 2023 KYK yurt, burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve başvuru şartları nelerdir aramaları yapılıyor. İşte detaylı bilgiler haberimizde...
Üniversite sınavına girip tercihlerini yapan milyonlarca üniversite öğrenci adayları, tercih sonuçları ile beraber 2023 KYK yurt, burs ve kredi başrurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte KYK yurt, burs ve kredi başvurularına dair ilk bilgiler...
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene de ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.
Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.