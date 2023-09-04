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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan başvurular 2 Eylül itibarıyla sona erdi. Şehir dışında üniversite okuyan öğrenciler için büyük önem arz eden KYK yurt sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...