KYK yurt sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2023-2024 KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK yurt sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2023-2024 KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı!

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KYK yurt başvurularına ilişkin nefesler tutulmuş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve 2 Eylül 2023 tarihi itibari ile sona eren başvurularını tamamlayan öğrenciler, artık gözlerini sonuçların açıklanacağı zamana çevirdi. İşte, konuyla ilgili detaylar...