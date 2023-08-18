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        Haberler Gündem KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, 2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, 2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

        Yaz tatilinin sonuna yaklaşılması ile beraber üniversitelerin açılma tarihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce KYK yurt ve burs başvuruların ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, 2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? sorularının cevaplarını haberimizde derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 13:32
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        1

        Üniversite öğrencileri 2023 senesi için KYK yurt, burs ve kredi bavuruları için araştırmalara başlamış durumda. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılacak açıklama merak ediliyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, 2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte, detaylar...

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        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2023 KYK burs başvuru tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir duyuru yok. Geçen yıl başvurular 15 Kasım'da başlamıştı.

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

        KYK yurt başvuru tarihi paylaşılmış değil. Bir önceki yıl başvurular 24 Ağustos'ta alınmıştı.

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        BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Burs/kredi başvuruları e-Devlet'e yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

        Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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