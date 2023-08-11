KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
YKS tercih sonuçlarında geri sayım sürerken, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan KYK yurt başvurularının bu yıl ne zaman yapılacağı üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs ve yurt başvuru şartları nelerdir? " İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK yurt ve burs başvurularının başlayacağı tarih...
KYK yurt ve burs şartları ve başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında alınırken, yurt başvuruları ise 24 Ağustos'ta başlamıştı. Peki, "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs ve yurt başvuru şartları nelerdir?" İşte 2023 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri...
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.
Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
KYK KREDİ VE BURS İŞLEMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.