Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilere KYK burs ve yurt başvuru tarihleri duyuruluyor. Geri ödemeli (kredi) geri ödemesiz(burs) şeklinde verilecek olan KYK burs başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğince KYK başvuruları başlayacak. Peki KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru tarihleri belli mi? 2022 2023 KYK burs ve yurt başvuruları bekleniyor!