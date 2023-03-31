6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletimizi derinden üzen depremlerin ardından uzaktan eğitime geçen üniversiteler, yeniden yüz yüze eğitime başlıyor. Konuyla ilgili olarak şimdi de KYK yurtlarının durumu gündem oldu. İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren duruma dair tüm bilgiler....