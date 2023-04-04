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Bakan Kasapoğlu açıkladı: KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçerken, KYK yurtları depremzedeler için tahsis edilmişti. Yaşanan gelişmelerinin ardından YÖK Başkanı Özvar hibrit sisteminde yüz yüze eğitime geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda gözler KYK yurtları üniversite öğrencilerine açılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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  • KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KYK yurtları afetzedelerin hizmetine sunulurken, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilirken, KYK yurtlarında son durum üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak?" İşte Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı son açıklama...
  • KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

    KYK YURTLARI AÇILACAK MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.
  • KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

    Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."
  • KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

    ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

    YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzerebasın toplantısı düzenledi.

     
  • KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

    Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
  • KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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