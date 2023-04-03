YÖK BAŞKANI NELER SÖYLEDİ?



YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde: "Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık.