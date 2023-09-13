KYK yurtları kaç kişilik ve yurtlarda neler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip KYK yurt odaları kaç kişilik?

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KYK yurt başvuruları için geri sayım sona erdi ve başvuru sonuçları gün itibariyle. belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan sonuçların ardından gündem olan KYK yurt başvuru sonuçları ve odaların kaç kişilik olduğu ile ilgili ayrıntılar...