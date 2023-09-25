KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB 2023-2024 KYK yurtları açılış tarihleri ile KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurtları ne zaman açılacak? GSB 2023-2024 KYK yurtları açılış tarihleri ile KYK yurt ücretleri ne kadar?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtları için duyurular yakından takip ediliyor. KYK yurt başvurularında sonuçların erişime açılmasıyla gözler KYK yurtlarının açılacağı tarihlere çevrildi. Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...