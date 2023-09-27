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        Haberler Gündem KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurtları açıldı mı, hangi tarihte açılacak?

        KYK yurtları açıldı mı? 2023-2024 KYK yurtları ne zaman açılıyor?

        KYK yurtları açılışı için geri sayım başladı. Şehir dışında okuyan öğrenciler üniversitelerin başlamasına kısa bir süre kalmasıyla "KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 KYK yurtları giriş tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:05
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınan yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde açıklandı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 KYK yurtlarının açılış tarihine dair detaylar...

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        2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

        KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor. İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

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        YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

        YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

        5

        TİP1

        Ücret: 345 lira

        Depozito: 855 lira

        TİP2

        Ücret:405 lira

        Depozito: 1020 lira

        TİP3

        Ücret:405 lira

        Depozito: 1020 lira

        TİP4

        Ücret: 480 lira

        Depozito: 1100 lira

        TİP5

        Ücret:510 lira

        Depozito: 1200 lira

        TİP6

        Ücret: 570 lira

        Depozito: 1365 lira

        Kıbrıs

        Ücret: 750 lira

        Depozito: 1620 lira

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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