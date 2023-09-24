KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023-2024 KYK yurtlarına giriş ne zaman açılacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınan KYK yurt başvurularında sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı. Farklı bir şehirde üniversite okumaya gidecek olan öğrenciler KYK yurtlarının açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte, 2023-2024 GSB KYK yurtlarına giriş tarihi ile ilgili detaylar...