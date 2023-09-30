KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 2023 KYK yurtları açılış tarihi ve güncel yurt fiyatları

KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte açılıyor? 2023 KYK yurtları açılış tarihi ve güncel yurt fiyatları

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Üniversite öğrencileri yeni bir eğitim yılına daha giriş yapıyor. Buna istinaden milyonarca öğrenci, devlet yurdunda kalmak için 29 Austos ila 2 Eylül arasında yurt başvurusunda bulunmuştu. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de yurtların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 2023-2024 eğitim yılında KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, detaylar...