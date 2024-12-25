Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe: Çok daha fazlasını yapacağım - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe: Çok daha fazlasını yapacağım

        Real Madrid'de beklentiyi karşılayamayan Kylian Mbappe, yaptığı açıklamada performansını artıracağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mbappe: Çok daha fazlasını yapacağım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Real Madrid'deki ilk senesinde hayal kırıklığı yaratan Kylian Mbappe, kendine güveniyor.

        Marca'da yer alan habere göre; Fransız futbolcu, Real Madrid'e imza attığı için hiç kimsenin pişman olmayacağını söyledi.

        Kylian Mbappe yaptığı açıklamada, "Kimse Real Madrid'e imza attığım için pişman olmayacak. Çok daha fazlasını yapacağım." dedi.

        Açıklamalarına devam eden Mbappe, "Ayaklarımda daha fazlasının olduğunu biliyorum. Son birkaç maçta daha iyi oynuyorum. Bilbao maçı benim için iyi oldu, dibe vurdum, bir penaltı kaçırdım. Ama bu forma için elimden geleni yapmam gerektiğini anladım." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı