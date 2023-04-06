"BURASI KYLIAN SAINT-GERMAIN DEĞİL"

"PSG'nin 23/24 sezonu için yapılan tanıtım videosunda olduğumu yeni gördüm. Yaptığımız görüşmenin içeriği hakkında hiç bilgilendirilmedim. Kulüple alakalı bir günde, basit bir röportaja benziyordu.Yayınlanan bu videoyu desteklemiyorum. Bu yüzden bireysel imaj haklarımı korumak için çalışıyorum. PSG çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir aile, ancak kesinlikle Kylian Saint-Germain değil."

24 yaşındaki futbolcunun PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.