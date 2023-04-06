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Kylian Mbappe'den PSG'ye flaş tepki!

Fransız devi Paris Saint-German'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, son yaptığı açıklamayla kulübünde kriz çıkardı. Fransız oyuncu, PSG'nin 2023-2024 sezonu tanıtım videosunda yer almasına tepki gösterirken, bu sözler ismi son dönemde Real Madrid ile anılan Mbappe'nin, Fransız kulübüyle arasındaki tüm bağlarının koptuğu şeklinde yorumlandı.

Kylian Mbappe'den PSG'ye flaş tepki!
HABERTURK.COM

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'den kulübüne şok bir tepki geldi. İsmi Real Madrid'le anılan Fransız yıldız, PSG'nin yayınladığı 2023-2024 sezonu tanıtım videosunda yer almasına sinirlenerek sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınladı.

Mbappe mesajında şu ifadelere yer verdi:

"BURASI KYLIAN SAINT-GERMAIN DEĞİL"

"PSG'nin 23/24 sezonu için yapılan tanıtım videosunda olduğumu yeni gördüm. Yaptığımız görüşmenin içeriği hakkında hiç bilgilendirilmedim. Kulüple alakalı bir günde, basit bir röportaja benziyordu.Yayınlanan bu videoyu desteklemiyorum. Bu yüzden bireysel imaj haklarımı korumak için çalışıyorum. PSG çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir aile, ancak kesinlikle Kylian Saint-Germain değil."

24 yaşındaki futbolcunun PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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