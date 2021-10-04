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Kylian Mbappe doğruladı: Ayrılmak istedim!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'e olan transferi yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe, RMC'y verdiği röportajda bazı itiraflarda bulundu.

Kylian Mbappe doğruladı: Ayrılmak istedim!

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile yaz aylarında ciddi şekilde ilgilenen Real Madrid, üç kez resmi teklif yapmasına rağmen transferi tamamlayamamıştı.

Konuyla ilgili bazı itiraflarda bulunan Mbappe, "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim. PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim" dedi.

"Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim"

Mbappe'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erdiği ve yenileme belirtisi olmadığı göz önüne alındığında, 22 yaşındaki oyuncu Ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşmelere başlayabilecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Real Madrid transferinin gerçekleşmemesiyle PSG’de kalan Mbappe, sezona etkili bir başlangıç yapmayı başardı. 2021-22 sezonunda şu ana dek PSG formasını 11 maçta giyen genç yıldız, dört gol beş asistlik bir performansa imza attı.

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