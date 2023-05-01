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Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

Fransa Ligue 1'de lider PSG'nin Lorient'e 3-1 mağlup olduğu maça Kylian Mbappe'nin attığı gol damgasını vurdu. Kalecinin büyük hatasını affetmeyen Fransız yıldızın golü sonrası Lorient'li fubotlcular hakeme yoğun itirazlarda bulundu. İşte o anlar...

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  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain (PSG), 33. haftada konuk ettiği Lorient'e 3-1 mağlup olarak ligde 3 maç sonra yenilhiyle tanıştı. 
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    20. dakikada Hakimi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, yaklaşık 70 dakika boyunca bir kişi eksik mücadele etti. 
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    Lorient'e zorlu deplasmanda üç puanı getiren golleri 15'te Enzo Le Fee, 39'da Darlin Ngameni ve 88'de Bamba Dieng kaydetti. 
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    MBAPPE'NİN GOLÜ GÜNDEM YARATTI

    Bitime 5 maç kala en yakın rakibi Marsilya'nın 5 puan önünde zirvede yer alan PSG'de Kylian Mbappe'nin attığı gol ise gündem yarattı.
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    Lorient’in 1-0 önde olduğu sırada kaleci Yvon Mvogo’nun faul bekleyip topu yere koymasının ardından boşta kalan topu filelere gönderen Mbappe takımına beraberliği getirdi.
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    Lorient'li futbolcular Mbappe’nin golünün ardından maçın hakemi Jerome Brisard’a yoğun itirazlarda bulundu.
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

    Fransız yıldızın golü PSG'ye yetmezken, Mbappe bu sezon ligde 23, tüm kulvarlarda ise toplam 35 gole ulaştı. 
  • Kylian Mbappe'nin Lorient'e attığı gol tartışma yarattı!

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