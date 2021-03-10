'PHOTOSHOP' İDDİALARINA CEVAP

Jenner, geçtiğimiz günlerde de karnını açıkta bırakan gri elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Düzgün fiziğini ve kaslarını sergileyen Kylie Jenner, gönderilerinde photoshop kullanmadığını kanıtlamayı amaç edinmişti. Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kozmetik markasının tanıtımı için paylaştığı bu karelerin arasında bir de videoya yer vermişti.