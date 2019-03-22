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Kısa bir süre önce, tüm zamanların 30 yaşın altındaki en genç milyoneri seçilen Kylie Jenner, Interview Germany dergisine verdiği röportajda "Kızım yeterince büyüyüp bu konudaki kararını kedisi verinceye kadar bekleyeceğim" dedi.