Ünlü model Kylie Jenner, 22 yaşına girmeye hazırlanıyor. Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'ın doğum gününe üç gün kala sürpriz bir kutlama organize etti.

Scott, sevgilisi Jenner'in bütün evini güllerle kapladı. Scott, güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum" yazan bir not kartı da yolladı.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Jenner ise, romantik jesti sosyal medya hesabından paylaştı. Günler öncesinden yeni yaşını kutlayan Jenner, paylaşımına, "Evim güllerle kaplı. Henüz doğum günüm bile değil, inanamıyorum" notunu düştü.