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Başta Kardashian- Jenner ailesinin üyeleri olmak üzere, Kylie Jenner'ın arkadaşları ve dostları Batı Hollywood'da lüks bir restoranda bir araya geldi. Kim, Kourtney Kardashian ile Kyile Jenner'ın pembe ve mor tonları kıyafetler giydiği gecede Kendall Jenner, Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner ve cinsiyet değiştirerek Caitlyn adını alan babaları ile sevgilisi de hazır bulundu.