Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını taşıyan TV yıldızı Kylie Jenner, geçen haftaya bir diş doktorunun muayenehanesinde çekilen makyajsız görüntüsüyle damga vurmuştu. Bu kez de en makyajlı ve filtreli haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

Epeydir hem bu kozmetik serisini hem de Jenner'ın bu pozlarını bekleyen hayranları da bu paylaşımdan memnun oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Jenner'ın, Instagram'daki ve gece hayatındaki halinden eser yoktu. Tepeden tırnağa siyahlar giyen Jenner'ın saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görüldü.