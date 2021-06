Kylie Jenner, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality şov kapsamında yayınlanan 'The Final Curtain'ın birinci bölümünde gençliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi olan Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, makyaja olan ilgisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.