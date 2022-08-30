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Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım!

Geçtiğimiz şubat ayında Rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, doğumdan sonra depresyonla mücadele ettiğini açıkladı. Jenner, "Yeni bir bebeğim oldu, ama üç hafta boyunca hiç durmadan ağladım" diye konuştu

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  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    Stormi adında bir kızları bulunan reality show yıldızı Kylie Jenner ile rapçi Travis Scott, geçtiğimiz şubat ayında oğullarını kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Jenner doğumdan sonraki süreçle ilgili konuştu.
  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    Kylie Jenner, 'The Kardashians'ın yeni sezonun fragmanında oğlunu kucağına aldıktan sonra doğum sonrası depresyonla (Postpartum Depresyon) mücadele ettiğini söyledi.
  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    Fragmanda, 25 yaşındaki Jenner'ın, kız kardeşi Kendall Jenner ile konuştuğu ve 'mutlu olması gerektiğini' bildiğini ama yine de öyle hissetmediğini açıkladığı duyuldu. Jenner, "Yeni bir bebeğim oldu, ama üç hafta boyunca hiç durmadan ağladım." dedi.
  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    BEBEĞİNİN YENİ İSMİNİ AÇIKLAMADI

    Kylie Jenner, oğlunun adını Wolf koyduklarını açıklamış ancak daha sonra bu isimden vazgeçmişti. Ancak Kylie ve Travis, bebeklerinin yeni ismini henüz açıklamadı.
  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

    Daha önce de doğumuyla ilgili konuşan Kylie Jenner, "Kızım Stormi'nin doğumunda yaşadığım deneyimden çok daha zor bir süreç geçirdim." ifadelerini kullanmıştı.

    Hem mental hem de fiziksel anlamda çok zor bir dönem geçtiğini belirten Jenner, "Benim için hiç kolay değildi." demişti.
  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    AŞK YENİDEN

    2017'de Coachella Müzik Festivali'nde Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2019 yılında rapçi ile yollarını ayırmıştı. Çift, 2021'de yeniden bir araya gelmişti.
  • Kylie Jenner: Üç hafta boyunca ağladım! - Magazin haberleri

    'AÇIK İLİŞKİ'YE YALANLAMA

    Ayrıca Kylie Jenner ile Travis Scott'ın 'açık ilişki' yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanlamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram.

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